В Мексике утвердили победу Шейнбаум на президентских выборах

Избирательный суд Мексики единогласно утвердил победу Клаудии Шейнбаум на состоявшихся 2 июня президентских выборах.

Избирательный суд Мексики единогласно утвердил победу Клаудии Шейнбаум на состоявшихся 2 июня президентских выборах.

Как передает Report, трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "Х".

"Кандидат Клаудия Шейнбаум Пардо, выдвинутая коалицией "Продолжим творить историю", получила большинство голосов на президентских выборах", - заявила глава Избирательного суда Моника Сото Фрегосо по итогам голосования шести членов Высшей палаты этой судебной инстанции. Решение об утверждении результатов выборов было принято единогласно.

"Состоявшиеся выборы президента признаются действительными, они соответствуют конституционным и правовым принципам. Гражданка Клаудия Шейнбаум Пардо отвечает квалификационным требованиям, установленным в 82 и 83 статьях конституции Мексики", - заявила Сото Фрегосо.

"Клаудия Шейнбаум Пардо объявляется первой избранной женщиной-президентом Мексиканских Соединенных Штатов, которая займет эту должность с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2030 года", - резюмировала глава Избирательного суда. Она также сообщила, что в четверг в торжественной обстановке Шейнбаум будет вручено удостоверение избранного президента Мексики.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Национального избирательного института Мексики, за Шейнбаум на состоявшихся 2 июня президентских выборах свой голос отдали 59,7594% избирателей. Ее ближайший преследователь Сочитль Гальвес от оппозиции набрала 27,4517% голосов, а занявший третье место Хорхе Альварес Майнес - 10,3213%.