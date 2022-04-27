В Мексике упал вертолет Ми-17 ВМС страны

Вертолет Ми-17 Министерства военно-морских сил Мексики упал во вторник в северо-западном штате Синалоа. Инцидент произошел в международном аэропорту города Масатлан.

Вертолет Ми-17 Министерства военно-морских сил Мексики упал во вторник в северо-западном штате Синалоа. Инцидент произошел в международном аэропорту города Масатлан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило военное ведомство в обнародованном заявлении.

"Происшествие случилось во время взлета вертолета..., - говорится в тексте. - На его борту находились пять военнослужащих, которые получили травмы, не представляющие угрозы для жизни". Воздушное судно было задействовано в тушении лесных пожаров в северном штате Сонора.

Сотрудники аэропорта оказали пострадавшим первую помощь, после чего их доставили в госпиталь. Представители министерства ВМС проведут расследование, чтобы установить обстоятельства авиапроисшествия.