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В Мексике упал вертолет Ми-17 ВМС страны

В Мексике упал вертолет Ми-17 ВМС страны Вертолет Ми-17 Министерства военно-морских сил Мексики упал во вторник в северо-западном штате Синалоа. Инцидент произошел в международном аэропорту города Масатлан.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 04:16
В Мексике упал вертолет Ми-17 ВМС страны

Вертолет Ми-17 Министерства военно-морских сил Мексики упал во вторник в северо-западном штате Синалоа. Инцидент произошел в международном аэропорту города Масатлан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило военное ведомство в обнародованном заявлении.

"Происшествие случилось во время взлета вертолета..., - говорится в тексте. - На его борту находились пять военнослужащих, которые получили травмы, не представляющие угрозы для жизни". Воздушное судно было задействовано в тушении лесных пожаров в северном штате Сонора.

Сотрудники аэропорта оказали пострадавшим первую помощь, после чего их доставили в госпиталь. Представители министерства ВМС проведут расследование, чтобы установить обстоятельства авиапроисшествия.

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