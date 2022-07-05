В Мексике убили семью из семи человек

Семь человек, включая женщин и ребенка, были убиты в городке Бока-дель-Рио в мексиканском штате Веракрус.

Семь человек, включая женщин и ребенка, были убиты в городке Бока-дель-Рио в мексиканском штате Веракрус.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter пресс-служба местной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по фактам гибели семи человек, трех женщин и четырех мужчин, в том числе несовершеннолетнего", - говорится в сообщении ведомства.

По словам жителей муниципалитета Бока-дель-Рио, убиты члены одной семьи, которые владели здесь мясными лавками.

Число умышленных убийств в Мексике в последние годы незначительно снизилось, по информации правительства, за 5 месяцев 2022 года зафиксировано 10 838 таких преступлений. Более 65 процентов из них приходятся на девять штатов - Гуанахуато, Мичоакан, Халиско, Чиуауа, город и штат Мехико, Морелос, Нуэво-Леон и Сонора.