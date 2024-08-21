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В Мексике судьи объявили о начале общенациональной забастовки

В Мексике судьи объявили о начале общенациональной забастовки Национальная ассоциация магистратов и судей федеральной судебной власти Мексики объявила о начале общенациональной забастовки с 21 августа против запущенной властями страны судебной реформы.
Другие страны
21 августа 2024 г. 08:06
В Мексике судьи объявили о начале общенациональной забастовки

Национальная ассоциация магистратов и судей федеральной судебной власти Мексики объявила о начале общенациональной забастовки с 21 августа против запущенной властями страны судебной реформы.

Как передает Report, об этом сообщает на странице ассоциации в соцсети Х.

"Приостановка деятельности судебных органов всех уровней начнется с наступлением среды 21 августа и будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены требования, отраженные в пунктах 9 и 15 заявления", - отметили в ассоциации.

В девятом пункте судьи требуют от парламента Мексики "остановить запущенные реформы, учитывая их многочисленные недостатки, и перенаправить общественное обсуждение в сторону разработки хорошо продуманной всеобъемлющей реформы, направленной на искоренение структурных причин, снижающих качество правосудия".

"Целью настоящего заявления является немедленное создание переговорного формата с парламентскими группами Конгресса", - отметили судьи в 15-м пункте документа.

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