В Мексике разбился самолет, погибли 4 человека

Легкий самолет разбился в субботу в штате Сонора на севере Мексики

Легкий самолет разбился в штате Сонора на севере Мексики.

Как передает Report, об этом сообщила сообщила на своем сайте газета Milenio со ссылкой на правительство региона.

По меньшей мере четыре человека, находившихся на его борту, погибли, в том числе пилот.

Трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницы. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое. На обнародованных фотографиях с места происшествия видно, что самолет после удара о землю полностью сгорел.

Власти приступили к расследованию обстоятельств авиакатастрофы. Согласно предварительным данным, самолет упал после того, как задел линию электропередачи.