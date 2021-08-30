В Мексике пять человек погибли при падении крана

В штате Мехико на место дорожных работ рухнул кран с арматурой, погибли 5 строителей, еще двое получили ранения

В штате Мехико на место дорожных работ рухнул кран с арматурой, погибли 5 строителей, еще двое получили ранения.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Кран загружал сваренную арматуру, по какой-то причине он оказался перегруженным и упал на пятерых рабочих, которые, к сожалению, погибли, еще два человека получили травмы", - сообщила журналистам директор Управления гражданской защиты и пожарной службы муниципалитета Экатепек Виктория Арриага.

Трагедия произошла при строительстве эстакады на проспекте, соединяющем шоссе из Тескоко в Лечериа, муниципалитеты на западе штата Мехико. Рабочие устанавливали стальную 30-метровую арматуру для опорной конструкции автомобильного моста, которая упала на строительную площадку.

Строительные работы ведет правительство штата Мехико. Трасса призвана облегчить автомобильный доступ к строящемуся международному аэропорту на военной базе Санта-Лусия.