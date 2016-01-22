В Мексике произошло землетрясение

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в четверг около тихоокеанского побережья Мексики.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, эпицентр землетрясения находился на глубине в 10 км, в 250 км от города Томатлан на западе штата Халиско.

В 267 км от эпицентра - популярный у туристов город Пуэрто-Вальярта.

Пока о каких-то разрушениях неизвестно. Сообщается, что в Халиско было эвакуировано как минимум одно государственное учреждение.