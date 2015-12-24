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    ​В Мексике произошло ДТП с участием 80 автомобилей, 9 человек погибли

    В эвакуации пострадавших, получивших тяжелые травмы, задействован вертолет

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 9 человек погибли в четверг в крупном ДТП в мексиканском штате Мехико, точное число пострадавших остается неизвестным.

    Как передает Report, инцидент с участием порядка 80 автомобилей произошел на одной из платных трасс в пригороде столицы страны Мехико.

    В эвакуации пострадавших, получивших тяжелые травмы, задействован вертолет.

    Участок трассы между Сумпанго и Тультепеком, где случилась трагедия, в настоящее время закрыт. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств ДТП.

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