​В Мексике произошло ДТП с участием 80 автомобилей, 9 человек погибли

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 9 человек погибли в четверг в крупном ДТП в мексиканском штате Мехико, точное число пострадавших остается неизвестным.

Как передает Report, инцидент с участием порядка 80 автомобилей произошел на одной из платных трасс в пригороде столицы страны Мехико.

В эвакуации пострадавших, получивших тяжелые травмы, задействован вертолет.

Участок трассы между Сумпанго и Тультепеком, где случилась трагедия, в настоящее время закрыт. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств ДТП.