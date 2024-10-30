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В Мексике при взрыве на сталелитейном заводе погибли не менее 12 человек

В Мексике при взрыве на сталелитейном заводе погибли не менее 12 человек В результате взрыва на сталелитейном заводе в штате Тласкала в Мексике погибли не менее 12 человек.
Другие страны
30 октября 2024 г. 20:58
В Мексике при взрыве на сталелитейном заводе погибли не менее 12 человек

В результате взрыва на сталелитейном заводе в штате Тласкала в Мексике погибли не менее 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Управление гражданской защиты региона.

"Сегодня утром произошел взрыв на объекте компании SIMEC, расположенном на 123-м километре федеральной трассы Мексика - Веракрус в Халостоке. По предварительным данным, это привело к падению литейной башни. К настоящему моменту сообщается о 12 погибших и одном пострадавшем", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные.

"Прокуратура уже начала расследование для установления ответственных за это происшествие", - написала в соцсети X губернатор штата Лорена Куэльяр.

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