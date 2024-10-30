В Мексике при взрыве на сталелитейном заводе погибли не менее 12 человек

В Мексике при взрыве на сталелитейном заводе погибли не менее 12 человек

В результате взрыва на сталелитейном заводе в штате Тласкала в Мексике погибли не менее 12 человек.

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