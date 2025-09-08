В Мексике при столкновении поезда и автобуса погибли 9 человек, десятки пострадали
По меньшей мере 9 человек погибли, еще 41 пострадал в результате столкновения поезда и двухэтажного автобуса в столице Мексики Мехико.
Как передает Report, об этом сообщило издание La Jornada.
По его информации, инцидент произошел на федеральной трассе около 07:00 по местному времени (17:00 по Баку). В автобусе находились 50 человек.
Все пострадавшие госпитализированы, по меньшей мере 10 из них получили серьезные травмы.
На место происшествия работают экстренные службы.
