В Мексике при столкновении поезда и автобуса погибли 9 человек, десятки пострадали

По меньшей мере 9 человек погибли, еще 41 пострадал в результате столкновения поезда и двухэтажного автобуса в столице Мексики Мехико.

Как передает Report, об этом сообщило издание La Jornada.

По его информации, инцидент произошел на федеральной трассе около 07:00 по местному времени (17:00 по Баку). В автобусе находились 50 человек.

Все пострадавшие госпитализированы, по меньшей мере 10 из них получили серьезные травмы.

На место происшествия работают экстренные службы.