    В Мексике при столкновении поезда и автобуса погибли 9 человек, десятки пострадали

    • 08 сентября, 2025
    • 22:09
    В Мексике при столкновении поезда и автобуса погибли 9 человек, десятки пострадали

    По меньшей мере 9 человек погибли, еще 41 пострадал в результате столкновения поезда и двухэтажного автобуса в столице Мексики Мехико.

    Как передает Report, об этом сообщило издание La Jornada.

    По его информации, инцидент произошел на федеральной трассе около 07:00 по местному времени (17:00 по Баку). В автобусе находились 50 человек.

    Все пострадавшие госпитализированы, по меньшей мере 10 из них получили серьезные травмы.

    На место происшествия работают экстренные службы.

