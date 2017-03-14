В Мексике при крушении вертолета погибли четыре человека

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Полицейский вертолет разбился в понедельник рядом с мексиканским городом Мехикали в штате Нижняя Калифорния, погибли четыре человека, находившихся на борту.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

По данным полиции, вертолет задел винтом провода, в результате чего пилот потерял контроль, а машина упала на землю и взорвалась.

Вертолет проводил спасательную миссию по поиску женщины, потерявшейся при восхождении на одну из местных гор. В салоне находились два пилота и два спасателя.