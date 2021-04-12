В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства

Мексиканская комиссия по ядерной безопасности выпустила предупреждение для девяти штатов о краже промышленного радиографического оборудования с потенциально смертельным элементом из иридия - 19

Мексиканская комиссия по ядерной безопасности выпустила предупреждение для девяти штатов о краже промышленного радиографического оборудования с потенциально смертельным элементом из иридия - 192.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике службы гражданской защиты, опубликованном в блоге ведомства в Twitter.

"Сегодня в 10:00 через Национальную комиссию по ядерной безопасности и гарантиям (CNSNS) в Национальную координацию гражданской защиты было сообщено о краже промышленного радиографического оборудования марки QSA GLOBAL, модель DELTA 880, с серийным номером DT2791, собственность компании GARANTÍA DE CALIDAD, SA DE C.V., который был украден в результате насильственного ограбления сегодня, 11 апреля 2021 года, около 5:00 утра на дороге у въезда в муниципалитет Теолоюкан, штат Мехико", - отмечается в заявлении.

Сообщается, что внутри похищенного вместе с автомобилем контейнера находится радиоактивный источник иридия-192 с серийным номером TT3303 и текущей активностью на уровне 68,89 Кюри, который был похищен вместе с пикапом Toyota Hilux модели 2016 года с номером NRU3128.

В службе гражданской защиты предупредили, что извлечение или манипулирование радиоактивным источником может привести к необратимой травме и даже фатальным последствиям.

Федеральные и региональные власти Мексики в связи с хищением задействовали протоколы поиска и защиты населения.