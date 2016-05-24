​В Мексике около 40 человек ранены в ДТП с автобусом

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в мексиканском штате Мичоакан.

Как передает Report, об этом сообщили в понедельник местные власти.

Авария произошла на шоссе между городами Морелия и Мараватио. По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу.

Портал Sin Embargo отмечает, что многие пассажиры автобуса были зажаты внутри салона и между креслами. Служба гражданской обороны сообщила, что пятеро пострадавших получили серьезные ранения.