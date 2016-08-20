В Мексике не менее восьми человек погибли в ДТП

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек погибли и 35 получили ранения в результате столкновения автобуса, двух легковых машин и грузовика в Мексике.

Как передает Report, сообщила в пятницу служба гражданской обороны штата Сонора.

В сообщении ведомства отмечается, что авария произошла на шоссе между городами Пуэрто-Пеньяско и Сонойта. Шестеро пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, поэтому было принято решение переправить их на самолете в госпиталь города Эрмосильо. Среди погибших – трое детей.

Причиной трагедии изначально стало столкновение двух легковых машин. Пытаясь объехать образовавшееся на дороге препятствие, водитель грузовой машины выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автобусом.