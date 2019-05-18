​В Мексике нашли мешки с человеческими останками

Сразу 18 пластиковых мешков с человеческими останками обнаружены властями на территории мексиканского штата Халиско.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил в пятницу прокурор штата Херардо Солис.

По его данным, страшная находка была обнаружена в районе города Тлахомулько во время операции военных по освобождению похищенных людей. Одному из похищенных удалось сбежать и попросить помощи у властей.

В итоге почти 50 спецназовцев ворвались в указанный этим человеком дом и освободили трех похищенных, а также после перестрелки задержали трех их похитителей.

Во время операции военные наткнулись на пластиковые мешки с разрубленными человеческими телами. По словам прокурора, сейчас задержанные доставлены в прокуратуру для допроса.