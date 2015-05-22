В Мексике найдены 3 расчлененных тела в одеялах

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Мексиканская полиция после анонимного сообщения нашла тела трех расчлененных мужчин среднего возраста в штате Герреро, передает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Несколько дней назад в городе Чилапа-де-Альварес штата Герреро группа из 200 вооруженных дружинников взяла контроль над местной полицией, заподозрив ее в сговоре с наркокартелем "Лос Рохос". В свою очередь, когда дружинники ушли, их самих заподозрили в связях с конкурирующим картелем "Лос Ардильос".

Личности погибших выясняются.

Report напоминает, что ранее сообщалось о том, что наркомафия сбила самолет на севере Мексики.