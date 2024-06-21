В Мексике количество жертв экстремальной жары увеличилось до 155

Число жертв экстремальных температур в Мексике с марта увеличилось до 155 человек.

Число жертв экстремальных температур в Мексике с марта увеличилось до 155 человек.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном мексиканским Минздравом еженедельном отчете о надзоре за экстремальными температурами.

"В текущий жаркий сезон (с 17 марта по 5 октября) зарегистрировано 155 смертей по всей стране [связанных с высокими температурами]", - отметили в ведомстве.

К последствиям влияния высоких температур мексиканцы относят тепловые удары, обезвоживание и ожоги. Штат Веракрус на побережье Мексиканского залива продолжает находиться в лидерах по числу летальных исходов. Здесь умерло 56 человек. За ним следует штат Табаско, где от жары погибли 18 человек.

В Минздраве также прогнозируют, что в ближайшие дни в стране продолжится волна экстремально высоких температур. В штатах Баха Калифорния и Сонора столбики термометров превысят отместку 45 градусов. В штатах Чиуауа, Дуранго и Синалоа температура воздуха будет выше 35 градусов.