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В Мексике кандидата в мэры застрелили на предвыборном митинге

В Мексике кандидата в мэры застрелили на предвыборном митинге Неизвестные застрелили Берту Хиселу Гайтан, кандидата от правящего Движения национального возрождения (МОРЕНА) в мэры мексиканского города Селая (штат Гуанахуато).
Другие страны
2 апреля 2024 г. 07:49
В Мексике кандидата в мэры застрелили на предвыборном митинге

Неизвестные застрелили Берту Хиселу Гайтан, кандидата от правящего Движения национального возрождения (МОРЕНА) в мэры мексиканского города Селая (штат Гуанахуато).

Как передает Report со ссылкой на журнал Proceso, нападение произошло в населенном пункте Сан-Мигель-Октопан в пригороде Селаи, где Гайтан проводила первое мероприятие стартовавшей в штате Гуанахуато избирательной кампании. Выстрелы произошли в тот момент, когда кандидат шла по улицам города в окружении своих сторонников. Политик намеревалась представить свою команду, которая должна была помогать ей в ходе борьбы за должность мэра Селаи.

Издание указало, что утром в день нападения Гайтан провела пресс-конференцию, на которой сообщила о предстоящем вечером митинге. Она также напомнила об основных вопросах, на которые она намеревалась сделать ставку в ходе своей избирательной кампании: борьбе с коррупцией и решении проблем с безопасностью. Кроме того, Гайтан заявила, что отправила запрос на предоставление ей вооруженной охраны.

Известие о смерти Гайтан подтвердила и кандидат в губернаторы Гуанахуато от движения МОРЕНА Альма Алькарас, которая заявила о приостановке всех мероприятий собственной избирательной кампании.

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