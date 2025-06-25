В Мексике из-за стрельбы погибли не менее 10 человек

В результате стрельбы в жилом доме в мексиканском городе Ирапуато (штат Гуанахуато) погибли не менее 10 человек, еще несколько ранены.

В результате стрельбы в жилом доме в мексиканском городе Ирапуато (штат Гуанахуато) погибли не менее 10 человек, еще несколько ранены.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности муниципалитета.

"По предварительным данным, 10 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия", - отмечает агентство.

Местные власти на странице ведомства в соцсети X осудили происшествие в доме на улице Бустаманте в районе Баррио-Нуэво и выразили солидарность семьям погибших и пострадавшим.

Издание Sol de Irapuato отмечает, что инцидент произошел во время празднования дня Святого Иоанна Крестителя. "По данным источников, близких к делу, пострадать могли не менее 17 человек", - говорится в сообщении.