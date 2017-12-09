В Мексике из-за разборок наркокартелей за сутки убили десять человек

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Десять человек стали жертвами преступников за сутки в мексиканском штате Веракрус, в котором сразу несколько наркокартелей ведут борьбу за контроль над поставками наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению полиции, в одном случае бандиты атаковали автомойку в городе Коатсакоалькос, расстреляв находившихся там людей. На месте были убиты пять человек, позднее еще один скончался в госпитале.

Еще четыре человека были убиты при разных обстоятельствах в городах Халапа, Кордоба, Атояк и Рио-Бланко.

Ранее стало известно о гибели не менее семи человек в столице Мексики в течение двух суток. При этом на теле одного из погибших полиция обнаружила карточку с указанием преступной группы Union de Tepito, действующей в этом неспокойном районе Мехико, что может указывать на причастность этой банды к части преступлений.