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Мексиканского экс-министра приговорили в США к 38 годам тюрьмы

Мексиканского экс-министра приговорили в США к 38 годам тюрьмы Экс-министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна, возглавлявший, в том числе борьбу с наркокартелями, был приговорен в США к 38 годам лишения свободы за получение взяток от торговцев наркотиками.
Другие страны
17 октября 2024 г. 08:19
Мексиканского экс-министра приговорили в США к 38 годам тюрьмы

Экс-министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна, возглавлявший, в том числе борьбу с наркокартелями, был приговорен в США к 38 годам лишения свободы за получение взяток от торговцев наркотиками.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета Guardian.

Гарсия Луна занимал ряд руководящих постов в мексиканских правоохранительных органах. С 2001 по 2006 год он возглавлял Федеральное агентство расследований, а затем шесть лет был министром общественной безопасности. Чиновник в значительной степени сделал себе имя на борьбе с коррупцией в полицейских рядах. В частности, он написал на эту тему несколько книг.

После ухода в отставку Гарсия Луна перебрался в США, где в 2019 году был арестован по обвинению в получении взяток от наркокартелей, в том числе и от печально известного лидера картеля "Синалоа" Хоакина Коротышки Гусмана.

Прокуратура требовала приговорить экс-чиновника к пожизненному заключению, однако суд ограничился 38 годами лишения свободы. В свою очередь, адвокаты Гарсии Луны утверждали, что члены наркокартелей оговорили их подзащитного, а поэтому достаточно лишь срока заключения в 20 лет.

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