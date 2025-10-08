В Мексике допустили потерю $15 млрд от новых таможенных пошлин США

Новые таможенные пошлины на грузовики, которые США планируют ввести с 1 ноября, могут стоить Мексике $15 млрд, так как страна является основным поставщиком грузовых авто в Соединенные Штаты.

Как передает Report, об этом заявил замминистра экономики Мексики по внешней торговле Луис Росендо Гутьеррес в ходе форума агентства Bloomberg.

По его словам, 70% тяжелых грузовиков, которые закупают США, поставляет Мексика, поэтому они важны для экономики страны.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что намерена обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом новые пошлины. Она отметила, что Мексика может пострадать от пошлин сильнее всех, несмотря на то, что изменение коснется всех ввозимых в США грузовиков, а не только мексиканских.

Трамп 6 октября объявил о введении с 1 ноября пошлины в размере 25% на все средние и тяжелые грузовики, поступающие в США из других стран.