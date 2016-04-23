В Мексике число жертв взрыва на нефтехимическом комплексе возросло до 28 человек

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Мексиканские спасатели обнаружили тела еще четырех работников нефтехимического комплекса Pajaritos, погибших при взрыве и пожаре на предприятии 20 апреля.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу вечером государственная нефтегазовая компания Pemex.

Ранее официально была подтверждена гибель 24 человек.

"В ходе поисковых работ были найдены тела еще четырех человек, поэтому подтвержденное число жертв возросло до 28", - отмечается в сообщении компании на ее официальной странице в сети микроблогов Twitter. Кроме того, к настоящему времени в больницах остаются "18 пострадавших работников". Состояние большинства из них оценивается как тяжелое.

Трагедия произошла в штате Веракрус на востоке Мексики. При взрыве и последовавшем за ним пожаре на предприятии PMV под управлением компании Mexichem, с которой сотрудничает Pemex, пострадали 136 человек.

По предварительным данным, к взрыву привела утечка газа. Власти Мексики и генеральный директор Pemex Хосе Антонио Гонсалес Анайя пообещали провести расследование случившегося максимально тщательно.