В Мексике десятки человек пострадали в результате падения автобуса с моста

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли и по меньшей мере 25 получили травмы 28 января в автокатастрофе в пригороде мексиканской столицы.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС.

По данным, в городе Экатепек автобус потерял управление и упал с моста, сообщили представители властей. В числе пострадавших оказались пятеро детей, в том числе младенец.

Спасателям пришлось использовать специальную технику, чтобы достать людей из машины, приземлившейся на собственную крышу. Согласно предварительной версии, к трагедии привела возникшая неисправность транспортного средства.

Прокуратура приступила к расследованию случившегося.