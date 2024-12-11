В Мексике число погибших детей из-за инфекции кровотока достигло 17

Число детей, погибших от вспышки инфекции кровотока в больницах трех мексиканских штатов выросло до 17.

Число детей, погибших от вспышки инфекции кровотока в больницах трех мексиканских штатов выросло до 17.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения Мексики Давид Кершенобич.

"К сожалению, 17 детей погибли. Все они были недоношенные, с низким весом. Был только один летальный случай с ребенком 14 лет", - сказал министр.

Глава ведомства сообщил, что помимо штата Мехико, летальные случаи зафиксированы в больницах штатов Мичоакан и Гуанахуато.

Отметим, что 5 декабря Минздрав Мексики сообщил о вспышке инфекции кровотока, связанной с возможным заражением парентерального питания или средств для его применения в четырех больницах штата Мехико. Первоначальное расследование указало на возможное загрязнение растворов компании SAFE.

По словам Кершенобича, власти незамедлительно прекратили распространение попавших под подозрение растворов, благодаря чему удалось остановить вспышку.

"После 3 декабря у нас больше не было случаев заболевания", - уточнил он, добавив, что в соответствии с международными протоколами объявить о полном окончании вспышки можно будет 16 декабря, после того как пройдет три инкубационных периода с даты последнего выявленного случая заболевания.

Ранее сообщалось, что в результате вспышки инфекции кровотока в четырех больницах штата Мехико были заражены 20 пациентов в возрасте до 14 лет, из которых 13 скончались.