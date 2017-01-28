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    В Мексике бензовоз с 20 тыс. литров топлива врезался в грузовик

    Водители обоих транспортных средств погибли на месте

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Бензовоз, перевозивший 20 тыс. литров топлива, врезался в грузовик на одной из трасс мексиканского штата Мичоакан в пятницу. После лобового столкновения машины загорелись и были полностью уничтожены огнем, их водители погибли на месте.

    Как передает Report, об этом сообщили представители спасательных служб региона.

    В тушении огня были задействованы несколько пожарных расчетов. Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.

    В районе, где произошло ДТП, автомобильное движение на несколько часов оказалось сильно затруднено.

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