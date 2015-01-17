​В Мексике арестован главный исполнитель расправы над похищенными студентами

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Мексике арестован главный исполнитель расправы над 43 студентами, которые были похищены 26 сентября на территории муниципии Игуала, западный штат Герреро. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, Фелипе Родригес задержан на территории центрального мексиканского штата Морелос. По официальным данным, он уже дает показания насчет расправы над студентами, произошедшей в конце сентября.

Как сообщила прокуратура Мексики, Родригес, который входил в состав преступной группировки "Геррерос унидос", осуществлял руководство во время расправы над группой молодых людей. Он лично приказал сжечь тела студентов, а также одежду всех участников расстрела молодых людей, дабы не оставлять улик для следствия.

Ранее трое членов "Геррерос унидос" рассказали следствию о подробностях расправы над студентами, которые в конце сентября прошлого года проводили в Игуале мирную манифестацию против принятой властями страны реформы в сфере образования. Группа учащихся была расстреляна, а их тела сожжены на территории соседней муниципии Кокула.

Во время следствия обнаружены останки якобы сожженных тел студентов, однако удалось идентифицировать прах лишь одного из них. В связи с этим родители пропавших молодых людей настаивают на продолжении розыска их детей, выражая недоверие к официальным результатам расследования.