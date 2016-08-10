В Мексике 49 человек погибли от шторма

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ До 49 человек возросло во вторник в Мексике число погибших от последствий прохождения через страну тропического шторма "Эрл".

Как передает Report, об этом сообшил национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.

Люди погибли в штатах Пуэбла, Веракрус и Идальго. При этом больше всего жертв пришлось на Пуэблу – 35 человек.

При этом поисковые работы еще не закончились, спасатели продолжают обследовать зоны схода оползней. По оценке Пуэнте, пропавшими без вести числятся 35 человек. В ближайшее время пострадавшие районы у города Уаучинанго (Пуэбла) посетит президент страны Энрике Пенья Ньето.