В Мексике 10 пациентов больницы погибли из-за отключения системы подачи кислорода

Не менее 10 пациентов больницы в городе Тула в штате Идальго погибли из-за отключения системы подачи кислорода, вызванного наводнением.

Не менее 10 пациентов больницы в городе Тула в штате Идальго погибли из-за отключения системы подачи кислорода, вызванного наводнением.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета El Universal со ссылкой на местные власти.

К резкому подъему уровня воды привели обрушившиеся на регион сильные дожди. Шестеро пациентов погибли в отделении для заболевших COVID-19, четверо - в реанимации.

Согласно предварительным данным, порядка 2 тыс. домов в Туле оказались в зоне подтопления. Власти привлекли к оказанию помощи жителям города подразделения сухопутных войск и Нацгвардии, а также оборудовали несколько пунктов временного размещения.