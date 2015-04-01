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    Не менее 45 человек пострадали при пожаре в Мексиканском заливе - ОБНОВЛЕНО

    В тушении пожара принимают участие восемь судов

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 45 человек пострадали в результате пожара на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, передает агентство Рейтер со ссылкой на спасателей.

    Взрыв произошел на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, в результате она загорелась, спасатели эвакуировали порядка 300 рабочих.


    Первоначальная новость опубликована в 20:21


    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ На нефтяной платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв. В результате платформа загорелась, спасатели эвакуировали порядка 300 рабочих, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным государственной нефтяной компании Pemex, инцидент произошел в заливе Кампече.

    "Порядка 300 рабочих эвакуированы с платформы", - говорится в официальном Twitter компании. Уточняется, что в тушении пожара принимают участие восемь судов.

    Издание Canal N сообщает, что, вероятно, могли погибнуть три человека.

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