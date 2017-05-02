В мексиканском городе бандиты напали на патруль, есть убитые

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек были убиты в ночь на понедельник в результате перестрелки преступников и военных в мексиканском туристическом городе Сан-Хосе-дель-Кабо муниципалитета Лос-Кабос.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает группа по координации безопасности штата Южная Нижняя Калифорния.

По данным властей, бандиты напали на патруль морской пехоты, в районе Вильяс-дель-Кортес. Военные ответили огнем и застрелили семерых нападавших. Также получил ранение один морпех, который позднее скончался в госпитале.

Среди убитых нападавших – пятеро мужчин и две женщины. Сейчас власти начали расследование обстоятельств атаки и опознание личностей застреленных бандитов.