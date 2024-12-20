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В мексиканской тюрьме произошел вооруженный бунт, погибли семь человек

В мексиканской тюрьме произошел вооруженный бунт, погибли семь человек В тюрьме на юге Мексики во время перевода двух заключенных произошел бунт.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 10:29
В мексиканской тюрьме произошел вооруженный бунт, погибли семь человек

В тюрьме на юге Мексики во время перевода двух заключенных произошел бунт.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что другие заключенные выступали против перевода двух осужденных в другую тюрьму. Поэтому подожгли мебель и мусор, затем открыли стрельбу по сотрудникам тюрьмы. В результате инцидента погибли семь человек, еще 10 пострадали. В числе пострадавших были четверо полицейских.

Столкновения между заключенными и полицией продолжались несколько часов. В результате операции полиция изъяла у заключенных винтовку, пять пистолетов, осколочную гранату, 23 мачете, 14 ножей, а также самодельное оружие, патроны, радиостанции, мобильные телефоны и наркотики.

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