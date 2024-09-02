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В массовом ДТП в РФ погибли три человека

В массовом ДТП в РФ погибли три человека В городе Армавир Краснодарского края РФ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 00:21
В массовом ДТП в РФ погибли три человека

В городе Армавир Краснодарского края РФ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня в Армавире на трассе "Кавказ" водитель грузовика "Камаз" допустил столкновение с двумя грузовиками "Камаз" и автомобилем "Мерседес", которые стояли перед светофором. В результате ДТП "Мерседес" оказался зажатым между двумя грузовиками, в результате чего погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Виновник ДТП - водитель грузовика - получил различные травмы.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".

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