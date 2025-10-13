В Массачусетсе два человека погибли при крушении самолета

Два человека погибли в результате крушения и возгорания легкомоторного самолета в городе Дартмут (американский штат Массачусетс).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал WCVB со ссылкой на полицию штата.

По ее данным, самолет, предположительно, пытавшийся приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд, потерпел крушение. На видео с места происшествия видно, как самолет горит на разделительной полосе шоссе.

Полиция сообщила, что пилот не предоставил аэропорту ни план полета, ни информацию о числе людей на борту.

Авиакатастрофа произошла на фоне сильного шторма с мощным ветром и дождем, обрушившегося на регион. Информация о личностях погибших пока не разглашается.