İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    ABŞ-də təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 19:49
    ABŞ-də təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    ABŞ-nin Massaçusets ştatının Dartmut şəhərində yüngül motorlu təyyarənin qəzaya uğraması və qəzadan sonra alışması nəticəsində iki nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə WCVB telekanalı ştat polisinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, təyyarənin Nyu Bedford regional hava limanına enməyə cəhd etdiyi ehtimal edilir. Qəza yerindən çəkilmiş videoda təyyarənin magistral yolda yandığı görünür.

    Polis pilotun nə uçuş planını təqdim etdiyini, nə də təyyarədə olan insanların sayı barədə məlumat verdiyini bildirib.

    Qəza bölgədə tüğyan edən, güclü külək və yağışla müşayiət olunan şiddətli fırtına zamanı baş verib. Ölənlərin kimliyi hələlik açıqlanmayıb.

    Təyyarə qəzası ABŞ
    В Массачусетсе два человека погибли при крушении самолета
    Small plane crashes on Massachusetts highway, US, killing 2

    Son xəbərlər

    20:50

    Tramp: Ehtiyac olan zaman Ərdoğan həmişə yanımda olub

    Digər ölkələr
    20:46

    Hərbi Tibb Fakültəsində NATO proqramı çərçivəsində kurs keçirilir

    Hərbi
    20:42

    Misirdə Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı yekun saziş imzalanıb

    Digər ölkələr
    20:41

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan regional diplomatiyada ön sıralardadır

    Xarici siyasət
    20:39
    Foto
    Video

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    20:34

    Kaya Kallas: Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlanır

    Digər ölkələr
    20:24

    Merts və Tramp bu gün Ukraynadakı münaqişəni müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Gürcüstan DTX "İmedi" televiziyası ətrafında təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

    Region
    20:10
    Foto

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi start götürüb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti