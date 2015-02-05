В марте Греция может лишиться денежных средств

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ К 25 февраля в Греции могут закончиться денежные средства, если официальные кредиторы не поднимут порог краткосрочных заимствований, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с финансовым положением страны.

Сейчас порог краткосрочных заимствований составляет 15 млрд. евро (17 млрд. долларов). При этом кредиторы противостоят реструктуризации долга Греции а новоиспеченный премьер Алексис Ципрас отказывается брать новые кредиты. Ранее правительство Греции серьезно рассматривало планы списания внешнего долга, который превышает 300 млрд. евро.

По мнению источника агентства, греческому правительству удастся некоторое время удерживать экономику на плаву, однако в марте придется либо согласиться на предложенные условия, либо выйти из зоны евро.

Сейчас греки забирают деньги из банков и задерживают выплату налогов, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

В четверг министр финансов Греции Янис Варуфакис проведет совещание со своим немецким коллегой Вольфгангом Шойбле по поводу финансового положения своей страны. Ранее Варуфакис пообещал никогда не обращаться за финансовой помощью к России.