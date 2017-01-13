Звук "мощных взрывов" в Марселе оказался шумом от военного самолета - ОБНОВЛЕНО

***17:32
Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Во французском городе Марсель по неизвестной причине произошел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, на место происшествия привлечено большое количество пожарных машин и машин скорой помощи.
Дополнительной информации о происшествии пока нет.
Согласно последней информации, шум был произведен преодолевшим звуковой барьер военным самолетом. Именно его местные жители приняли за шум взрыва и распространили информацию в соцсети.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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