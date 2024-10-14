В Марракеше ливни затопили несколько кварталов

Сильные ливневые дожди прошли в Марракеше - крупнейшем туристическом центре Марокко, затопленными оказались несколько кварталов.

Сильные ливневые дожди прошли в Марракеше - крупнейшем туристическом центре Марокко, затопленными оказались несколько кварталов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство "360".

Среди наиболее пострадавших районов - Тарга и Мхамид. Поверхностные ливневые стоки не справлялись с объемом нахлынувшей воды. В туннелях полностью ушли под воду несколько автомашин, жертв нет.

Местные власти направили в пострадавшие кварталы спасательные службы, которые должны устранить последствия наводнений и помочь восстановить движение.

Дождевая вода просочилась в некоторые помещения в международном аэропорту Марракеш-Менара, отмечает "360". Из-за непогоды были задержаны или отменены несколько авиарейсов, в частности в Лондон, Стамбул, Барселону и Мадрид.