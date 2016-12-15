Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Марокко стартовал второй этап процесса регистрации вынужденных переселенцев.

Как сообщили Report в посольстве Марокко в Азербайджане, процесс был начат в соответствии с распоряжением короля Мухаммеда VI.

Согласно распоряжению, 25000 человек в соответствии с условиями первого этапа пройдут процедуру регистрации. По словам короля Марокко, страна станет первой, которая совершила такой акт солидарности с беженцами из регионов южнее Сахеля. Мухаммед VI добавил, что такие меры позволят защитить права и достоинство мигрантов.