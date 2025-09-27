В Марнеули прошло мероприятие "Путь к Победе"

В Марнеули (Грузия) состоялось мероприятие под названием "Путь к Победе", посвященное Дню памяти в Азербайджане.

Как сообщает грузинское бюро Report, организованное "Азербайджанским домом" мероприятие началось с презентации театрального представления "Путь к победе".

Затем минутой молчания была почтена память шехидов, пожертвовавших своими жизнями за свободу и суверенитет Азербайджана.

В церемонии приняли участие представители мэрии Марнеули, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, депутат парламента Грузии Заур Даргаллы, религиозный деятель Азиз Гулиев, бывший член парламента Азер Сулейманов, муфтий Управления мусульман Грузии Этибар Эминов, представители спортивной общественности Али Ганбаров и Фаиг Мамедов и члены общины.