В Марнеули прошло мероприятие "Путь к Победе"
Другие страны
- 27 сентября, 2025
- 13:59
В Марнеули (Грузия) состоялось мероприятие под названием "Путь к Победе", посвященное Дню памяти в Азербайджане.
Как сообщает грузинское бюро Report, организованное "Азербайджанским домом" мероприятие началось с презентации театрального представления "Путь к победе".
Затем минутой молчания была почтена память шехидов, пожертвовавших своими жизнями за свободу и суверенитет Азербайджана.
В церемонии приняли участие представители мэрии Марнеули, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, депутат парламента Грузии Заур Даргаллы, религиозный деятель Азиз Гулиев, бывший член парламента Азер Сулейманов, муфтий Управления мусульман Грузии Этибар Эминов, представители спортивной общественности Али Ганбаров и Фаиг Мамедов и члены общины.
