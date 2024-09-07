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В манифестации против Макрона в Париже приняли участие 26 тыс. человек

В манифестации против Макрона в Париже приняли участие 26 тыс. человек Манифестация левых сил, протестующих против политики президента Франции Эмманюэля Макрона и за его отставку, собрала в Париже 26 тыс. участников.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 21:53
В манифестации против Макрона в Париже приняли участие 26 тыс. человек

Манифестация левых сил, протестующих против политики президента Франции Эмманюэля Макрона и за его отставку, собрала в Париже 26 тыс. участников.

Как передает Report, такие данные приводит телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

В то же время глава парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" (НФ) Матильда Пано привела в соцсети X другие данные, согласно которым только в Париже на манифестацию пришли 160 тыс. человек.

По ее словам, на территории Франции в целом, где в эту субботу было запланировано до 150 различных акций, вышли протестовать суммарно 300 тыс. человек.

Помимо Парижа крупные шествия прошли в Нанте, Ницце, Марселе, Ренне и других крупных городах страны. По данным СМИ, их участники обвиняют президента страны в "силовом перевороте" и нарушении принципов демократии, считая, что он должен был назначить премьер-министром страны Люси Кастетс, которую предложил получивший на досрочных парламентских выборах альянс левых "Новый народный фронт".

Они также выражают недовольство назначением на этот пост представителя правоцентристской партии "Республиканцы" Мишеля Барнье, поскольку считают, что это якобы даст больше влияния правой партии "Национальное объединение".

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