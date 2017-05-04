В Мали девять миротворцев ООН получили ранения при обстреле лагеря миссии

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять миротворцев ООН получили ранения в результате обстрела лагеря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном коммюнике МИНУСМА.

Из него следует, что после полудня был "совершен минометный или ракетный обстрел лагеря МИНУСМА". "По предварительным данным, было выпущено шесть снарядов", - отмечается в коммюнике.

Согласно первым данным, ранения получили девять миротворцев, причем четверо из них - тяжелые. Их эвакуиривыли в столицу Мали - Бамако.