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В Малайзии десять человек погибли при ДТП

В Малайзии десять человек погибли при ДТП

Десять человек погибли, еще 34 пострадали в результате ДТП недалеко от международного аэропорта Куала-Лумпура, сообщает издание Star, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, водитель потерял контроль, после чего автобус, в котором были 43 человека, рухнул в водоканал. 

На место происшествия прибыли бригады спасателей. Восемь иностранных граждан и водитель погибли на месте, еще один пассажир скончался уже в больнице. Остальные 34 человека были доставлены в местные госпитали. 

Причина происшествия устанавливается. По данным газеты, все пассажиры были сотрудниками грузовой компании MAS Kargo.

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