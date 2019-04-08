В Малайзии десять человек погибли при ДТП

Десять человек погибли, еще 34 пострадали в результате ДТП недалеко от международного аэропорта Куала-Лумпура, сообщает издание Star, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, водитель потерял контроль, после чего автобус, в котором были 43 человека, рухнул в водоканал.

На место происшествия прибыли бригады спасателей. Восемь иностранных граждан и водитель погибли на месте, еще один пассажир скончался уже в больнице. Остальные 34 человека были доставлены в местные госпитали.

Причина происшествия устанавливается. По данным газеты, все пассажиры были сотрудниками грузовой компании MAS Kargo.