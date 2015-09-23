​В Малайзии задержаны 8 подозреваемых по делу о теракте в Бангкоке

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Малайзии задержаны 8 подозреваемых в причастности к совершению теракта в Бангкоке 17 августа, унесшего жизни 20 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Однако, как уточнил заместитель руководитель полиции страны Нур Рашид Ибрахим, правоохранительные органы сняли с троих арестованных обвинения в прямой связи с организаторами взрыва. "Двое малазийцев и гражданин Пакистана находятся под стражей для содействия следствию, но это не значит, что их причастность установлена, соответствующие доказательства отсутствуют", - сказал полицейский.

"Мы продолжим допрос задержанных и сотрудничество с коллегами из Таиланда", - отметил Нур Рашид Ибрахим.

В ходе расследования полиция Таиланда ранее арестовала пятерых подозреваемых - одного гражданина Таиланда, а также граждан Индии, Китая и Турции.