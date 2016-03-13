​В Малайзии в столкновении двух лодок погибли шесть человек

Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, несколько человек серьезно пострадали в результате столкновения двух лодок в Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресение газета New Straits Times.

Инцидент произошел в субботу ночью в северо-западной части острова Борнео в провинции Сабах. На двух лодках, следовавших на свадьбы в разных городах, находились более 50 человек.

Медики доставали в больницы десять человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.