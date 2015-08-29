​В Малайзии проходит широкомасштабная акция протеста с требованием отставки премьера

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Тысячи протестующих, одетых в желтые футболки, вышли в субботу на демонстрацию в столице Малайзии Куала-Лумпуре с требованием отставки премьер-министра страны Наджиба Разака, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, власти объявили демонстрацию незаконной, заблокировали сайт организаторов акции и запретили желтую символику и логотип Bersih - коалиции неправительственных организаций за чистые и справедливые выборы, стоящих за организацией протестов.

В июле стало известно, что премьер получил около 700 млн. долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1MDB. Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока.

Наджиб ранее отправил в отставку своего заместителя и четырех других членов Кабинета министров, принадлежащих к оппозиции, а также генерального прокурора, расследующего его дело.