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В Малайзии при крушении двух вертолетов погибли 10 человек

В Малайзии при крушении двух вертолетов погибли 10 человек Два вертолета разбились в малайзийском городе Лумут во время тренировочного полета перед воздушным парадом по случаю 90-летия Королевских морских сил страны.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 08:25
В Малайзии при крушении двух вертолетов погибли 10 человек

Два вертолета разбились в малайзийском городе Лумут во время тренировочного полета перед воздушным парадом по случаю 90-летия Королевских морских сил страны.

Как передает Report со ссылкой на пожарно-спасательная службу, погибли 10 членов экипажа.

На кадрах очевидцев, опубликованных местными СМИ, видно пролет группы вертолетов. Один из них зацепил винт другого, после чего обе машины упали на землю.

По предварительным данным, один из вертолетов упал на ступени спортивного стадиона, а другой - в бассейн при стадионе. В одном из них было трое членов экипажа, в другом - семеро.

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Версия на английском языке ФотоTen killed after two Malaysian navy helicopters collide in mid-air
Версия на азербайджанском языке ФотоMalayziyada helikopterlər toqquşub, azı 10 nəfər ölüb

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