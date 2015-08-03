​В Малайзии намерены ужесточить цензуру в соцсетях

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак поручил ужесточить правила поведения в социальных медиа для борьбы с распространением клеветы, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Разак подчеркнул, что если распространение клеветы и дальше будет процветать, то в стране будет создан специальный суд. Премьер отметил, что не может помешать технологическому прогрессу, но и не допустит повсеместного превращения лжи в истину.

"Мы должны разобраться в ситуации, когда сталкиваемся с нападениями в киберпространстве, чтобы лучше позиционировать нашу партию", - добавил премьер.