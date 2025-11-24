В Малайзии из-за наводнений эвакуировали почти 11 тыс. человек
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 15:17
Почти 11 тыс. человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в Малайзии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bernama.
По его информации, число эвакуированных жителей королевства составляет почти 11 тыс. человек. Больше всего стихийное бедствие затронуло штаты Келантан, где эвакуировали 8 248 человек, Перак (900 человек), Перлис (811) и Кедах (388). Власти королевства организовали для пострадавших по меньшей мере 65 временных эвакуационных центров.
