В Малайзии из-за наводнений эвакуировали почти 11 тыс. человек

Почти 11 тыс. человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bernama.

По его информации, число эвакуированных жителей королевства составляет почти 11 тыс. человек. Больше всего стихийное бедствие затронуло штаты Келантан, где эвакуировали 8 248 человек, Перак (900 человек), Перлис (811) и Кедах (388). Власти королевства организовали для пострадавших по меньшей мере 65 временных эвакуационных центров.