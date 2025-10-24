Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 4,2 тыс. человек

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 16:56
    В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 4,2 тыс. человек

    Более 4,2 тыс. жителей Малайзии эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в стране.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bernama.

    Стихийное бедствие затронуло штаты Перак, где эвакуировали 2 496 человек, Кедах (1 007) и Пинанг (749). Власти азиатской страны организовали для пострадавших по меньшей мере 40 временных эвакуационных центров.

    В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($215 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.

    Малайзия эвакуация наводнение

    Последние новости

    17:14
    Фото

    На SOCGOV 2025 обсуждено будущее рынка труда и цифровое предпринимательство

    Внешняя политика
    17:12

    Глава Госагентства по охране стратегических объектов освобожден от должности

    Внутренняя политика
    16:59

    Казахстан и Азербайджан планируют производство осветительных приборов в Алматы

    Бизнес
    16:56

    В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 4,2 тыс. человек

    Другие страны
    16:53
    Фото

    В Баку завершилась международная конференция SOCGOV 2025 - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:48

    Тещу провластного депутата задержали за акцию в поддержку мэра Гюмри

    В регионе
    16:48
    Фото

    В Баку принята декларация по итогам второго заседания министров ОТГ

    Бизнес
    16:42

    Предприниматели смогут арендовать земли в еще четырех освобожденных районах

    АПК
    16:34

    Более 6,3 тыс. человек трудоустроены в освобожденных районах Азербайджана

    Социальная защита
    Лента новостей