В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 4,2 тыс. человек
- 24 октября, 2025
- 16:56
Более 4,2 тыс. жителей Малайзии эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в стране.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bernama.
Стихийное бедствие затронуло штаты Перак, где эвакуировали 2 496 человек, Кедах (1 007) и Пинанг (749). Власти азиатской страны организовали для пострадавших по меньшей мере 40 временных эвакуационных центров.
В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($215 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.
